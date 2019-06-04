СК показал видео с подозреваемым в убийстве спецназовца
Следственный комитет России опубликовал в канале в мессендежере WhatsApp видео с одним из задержанных по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье.
Видео продолжительностью 29 секунд. Мужчина сообщает дату свеого рождения – 12 октября 1977 года.
Ранее сообщалось, что в убийстве бывшего спецназовца заподозрили выходцев из СНГ — это мужчины 977 и 1982 годов рождения.
Никита Белянкин был убит в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа. Дело об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.