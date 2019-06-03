Акция против Авакова начались после убийства полицейскими мальчика под Киевом

В Киеве перед зданием Министерства внутренних дел Украины началась акция, участники которой требуют расследовать убийство полицейскими пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что протестующие требуют отставки главы МВД Украины Арсения Авакова. Участники с зажженными файерами скандируют лозунги «Авакова в отставку» и держат плакаты с надписями »Полиция убивает».

Ранее сообщалось, что раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок умер.

31 мая 5-летний мальчик, гулявший в компании друзей, получил огнестрельное ранение головы. По предварительной информации, выстрел произвели полицейские, которые рядом тренировались стрелять. Во время предполагаемого преступления они находились не при исполнении служебных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения.