Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/299/12389299/upload-RIAN_5900456.HR-pic905-895x505-37910.jpg">

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, как чувствуют себя госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске. Его слова приводятся на сайте правительства региона.

Как отмечает Никитин, в настоящее время все пострадавшие, которые остаются в больницах после взрывов, чувствуют себя лучше и находятся в стабильном состоянии.

«По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение», — добавил Никитин.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 80.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.