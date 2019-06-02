Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске
Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, как чувствуют себя госпитализированные после взрывов на заводе в Дзержинске. Его слова приводятся на сайте правительства региона.
Как отмечает Никитин, в настоящее время все пострадавшие, которые остаются в больницах после взрывов, чувствуют себя лучше и находятся в стабильном состоянии.
«По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение», — добавил Никитин.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрывах в Дзержинске превысило 80.
1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.