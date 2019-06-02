Загорелся павильон на ВДНХ

Максим Богодвид/РИА «Новости»

В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ в Москве начался пожар, передает РИА «Новости».

Площадь возгорания уточняется.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, возгорание началось на цокольном этаже четырехэтажного павильона.

При этом сообщается, что здание находится на реконструкции.