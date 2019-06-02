Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат материальную помощь

Получившие ранения в результате взрывов на заводе в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он подтвердил, что госпитализированные граждане получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей, из бюджета Дзержинска – еще по 50 тысяч.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила, пострадали 85 человек.