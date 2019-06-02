Умер Мишель Серр

Философ и писатель Мишель Серр скончался во Франции, сообщает ТАСС.

Философу было 88 лет.

Отмечается, что он ушел мирно, в окружении своей семьи.

Мишель Серр — автор более 50 работ, вел преподавательскую деятельность, в 1990 году был избран во Французскую академию.