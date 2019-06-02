Три человека попытались переплыть Москву-реку
В первый день лета три человека попытались переплыть Москву-реку в разных местах, сообщает РИА «Новости».
Всех троих пришлось вытаскивать спасателям.
Первого пострадавшего медикам пришлось вылавливать у Пречистенской набережной, мужчина оказался пьян.
Второй мужчина, также в состоянии опьянения, решил искупаться в районе причала «Крымский мост», где чуть не погиб из-за оживленного судоходства. Его заметил и вытащил заместитель начальника станции. Мужчина признался, что пробовал переплыть реку на спор с друзьями.
Третий человек нырнул в реку в Северо-Западном округе, причем пытался скрыться от спасателей вплавь, но также был пойман и передан медикам.