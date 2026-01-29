Россиянам дали советы, как не простудиться в морозную погоду

Чтобы не простудиться в мороз, нужно одеваться по погоде и ситуации, дышать через нос, следить за питанием и поддерживать иммунитет витаминами. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«В мороз простывают даже здоровые люди. Проблема в том, что, во-первых, чем ближе конец зимы, тем меньше ресурса у нас остается — в организм поступает все меньше витаминов, запасы их сильно истощились, а адекватных возможностей для их восполнения пока нет. Во-вторых, чем сильнее мороз, тем больше агрессивных факторов влияет на наше тело и труднее нашему иммунитету. В результате в нем образуются «дефекты», которыми пользуются окружающие вирусы и бактерии.

На вопрос «что важнее — теплая одежда или иммунитет» ответить однозначно трудно. Чтобы не простудиться в мороз, одеваться надо по погоде и ситуации. Если человек вспотеет в транспорте, а потом выйдет на мороз, где ему придется ждать другой транспорт, то риск заболеть будет выше. Поэтому при изменении климатической ситуации необходимо подстроиться, например, в душном транспорте расстегнуть или совсем снять верхнюю одежду. Кроме того, на перегрев может подняться температура, появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой, включая обмороки, гипертонические кризы, инфаркты и инсульты», — рассказала Волгина.

Она также рекомендовала позаботиться об увлажнении воздуха в помещениях — в холодное время года в офисах, квартирах и домах чрезмерно работает отопление и сушит воздух.

«Лучше, если это будут специальные увлажнители. Кроме того, многие умные часы отслеживают показатель влажности в помещении, что очень помогает в подобных условиях. Недостаточная влажность может приводить к заболеваниям органов дыхания, уха, носа, горла, кожи и волос. Адекватная влажность, своевременное проветривание и правильный температурный режим могут самостоятельно выступать факторами защиты от простуд», — отметила эксперт.

В сезон простуд для поддержания иммунитета необходимо следить за питанием. По словам Волгиной, пища должна быть разнообразной и достаточно калорийной, сбалансированной по витаминам и минералам. Она также посоветовала выпивать не меньше двух литров жидкости в день.

«Необходимо помнить и о физической активности — она должна присутствовать дозированно и ежедневно, что позволяет поддерживать иммунитет на должном уровне. Достаточный сон — также необходимое слагаемое иммунитета в опасное для организма время. При этом стрессы усиливают негативное воздействие природных факторов на организм. На морозе надо дышать обязательно через нос — это защищает нас от вирусов и бактерий, кроме того, проходя через нос, воздух согревается. Если дышать тяжело, необходимо как можно быстрее зайти в тепло хотя бы ненадолго. Для того, чтобы заранее себя уберечь, стоит вовремя делать прививки, при необходимости принимать поливитамины. Многие врачи рекомендуют утром и вечером промывать нос. Также полезно избегать контактов с людьми, которых лихорадит или у которых кашель. Самым вредным советом стоит считать прием алкоголя на морозе для согрева — он расширяет сосуды и вероятность заболеть повышается в разы. Лучше заменить алкоголь на теплый чай со специями», — добавила Волгина.

Ранее врач рассказал, как отличить простуду от гриппа.