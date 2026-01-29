Размер шрифта
В Аргентине объявили 2026-й «Годом величия» страны

Милей указом объявил 2026-й «Годом аргентинского величия»
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей издал указ о провозглашении 2026-го года «Годом аргентинского величия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный правительственный вестник.

«Объявить 2026 год «Годом аргентинского величия». Установить, что в течение 2026 года, вся официальная документация национальной государственной администрации, а также подведомственных органов должна содержать надпись «Год аргентинского величия», — говорится в тексте.

Согласно тексту пояснительной записки к указу, действия, предпринятые нынешней администрацией, создали фундамент для стабильности и развития страны. Там также отмечается, что это дает возможность начать следующий этап укрепления и роста, направленный на возвращение Аргентины к процветанию.

Администрация Милея также подчеркивает в документе необходимость в «углублении структурных преобразований».

Милей в своей первой речи в качестве главы Аргентины в конце 2023 года отметил, что ситуация в стране критическая и будет ухудшаться.

Ранее Милей назвал Россию одним из лидеров нового миропорядка.
 
