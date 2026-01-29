Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом из-за неисправной колонки

Прокуратура: в Видном четыре человека отравились угарным газом, трое не выжили

Трое мужчин отравились угарным газом и не выжили в многоквартирном жилом доме на улице Садовая в городе Видное Московской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 29 января. В квартире на первом этаже дома были найдены тела двух мужчин. В квартире на втором этаже было обнаружено тело 82-летнего пенсионера. Рядом с ним лежала его супруга, которая находилась в бессознательном состоянии, но выжила. Женщина доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, жильцы отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

22 января в Ставрополе семья отравилась угарным газом. В доме на улице Рязанской произошла утечка угарного газа, в результате чего в больницу попали шесть человек, среди которых оказался 11-летний ребенок. Предварительной причиной случившегося стало ненадлежащее обслуживание дымового канала.

В декабре в Бурятии двое взрослых и ребенок отравились угарным газом из-за долга за свет. Отец семерых детей установил в помещении дизельный генератор, который и стал причиной случившегося.

Ранее в Казани мужчина и двое его сыновей отравились угарным газом из-за неправильной эксплуатации колонки.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!