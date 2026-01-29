В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом из-за неисправной колонки

Прокуратура: в Видном четыре человека отравились угарным газом, трое не выжили

Трое мужчин отравились угарным газом и не выжили в многоквартирном жилом доме на улице Садовая в городе Видное Московской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел 29 января. В квартире на первом этаже дома были найдены тела двух мужчин. В квартире на втором этаже было обнаружено тело 82-летнего пенсионера. Рядом с ним лежала его супруга, которая находилась в бессознательном состоянии, но выжила. Женщина доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, жильцы отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.

22 января в Ставрополе семья отравилась угарным газом. В доме на улице Рязанской произошла утечка угарного газа, в результате чего в больницу попали шесть человек, среди которых оказался 11-летний ребенок. Предварительной причиной случившегося стало ненадлежащее обслуживание дымового канала.

В декабре в Бурятии двое взрослых и ребенок отравились угарным газом из-за долга за свет. Отец семерых детей установил в помещении дизельный генератор, который и стал причиной случившегося.

Ранее в Казани мужчина и двое его сыновей отравились угарным газом из-за неправильной эксплуатации колонки.