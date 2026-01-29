Россияне, учуявшие плохой запах в ванной, обнаружили змею в шланге стиральной машинки

В Таиланде туристы из РФ обнаружили змею в шланге стиральной машинки

Россияне нашли у себя в ванной змею во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает Baza.

Во время пребывания в стране они почувствовали странный запах, который исходил из стиральной машины. Туристы решили сами осмотреть механизм и шланги, чтобы понять, что произошло.

Изначально пара предполагала, что сливной шланг ведет в канализацию, но на деле вся вода оказывалась прямо на улице. В какой-то момент в шланг заползла змея, но не смогла выбраться.

Предположительно, рептилии не понравилась развернувшаяся около дома стройка, поэтому она решила найти тихое место.

Несмотря на то, что бытовая техника работала, змея длительное время оставалась в шланге и стала источать неприятный запах.

На кадрах с места заметно, как один из путешественников самостоятельно извлек рептилию.

