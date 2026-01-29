Мужчина чудом выжил во время стрельбы благодаря подушке

Шальная пуля попала в подушку, что спасло жизнь спящему мужчине в Таиланде

Тайский мужчина чудом выжил после того, как пуля попала в его подушку, пока он спал. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 20 января в тихом районе Банг Па-ин в провинции Аюттхая. 31-летний Вирасак Вичиткарнпана, отработавший накануне ночную смену, спал в своем доме вместе с женой и другими родственниками.

Сначала треск разбитого стекла услышал отец мужчины, но не придал этому значения. Сам Вирасак не проснулся во время стрельбы и понял, что произошло, уже после пробуждения. Он обнаружил крошку цемента и пыль на кровати и полу, а также дыру в стене спальни и разбитое окно.

Одна из пуль угодила в подушку, которую Вирасак обычно использует в качестве валика. В этот раз он поставил на нее ногу и не пострадал.

Вирасак сразу сообщил в полицию, надеясь на поимку стрелка, но пока правоохрантели не произвели задержаний по этому делу. Сейчас семья тайца живет в постоянном напряжении, ожидая повторения стрельбы.

