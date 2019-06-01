Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.

По данным на 31 мая, компенсации составили более 286 млн рублей.

«Объем выплат родственникам погибших и пострадавших — он беспрецедентный», — заявил Дитрих.

При этом он отметил, что выплаты продолжаются.

5 мая самолет SSJ-100 вылетел из Шереметьево в Мурманск. Он аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Погиб 41 человек.