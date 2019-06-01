Киевский вуз отказался учить студентов на украинском языке

Президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз будет учить студентов на разных языках, а не только на украинском, как гласит закон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Милованов признался, что в вузе остается главным английский язык, так как он сделает студентов более «конкурентоспособными в мире».

«Мы должны быть ответственными перед... обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам», — добавил Милованов.

По его словам, лучше украинский вуз заплатит за такое решение штрафы, но в стенах учебного заведения не будет звучать только украинская речь.

Ранее сообщалось, что закон о госязыке опубликовали на Украине.