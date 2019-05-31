Как россияне выбирают имена для детей, показал опрос

Большинство россиян выбирают для своих детей понравившиеся имена, менее трети называют их в честь родственников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, 64% респондентов назвали ребенка именем, которое им просто понравилось, 27% выбрали для новорожденного имя члена семьи.

7% россиян рассказали, что назвали ребенка в честь святого, 4% — в честь знаменитости, 3% — в честь выдающейся исторической фигуры. Еще 2% опрошенных признались, что их ребенок носит имя персонажа кино или книги, а 1% респондентов назвал ребенка в честь себя.

Также сообщается, что 1% россиян не смог объяснить, как они выбирали имя своему ребенку.

Опрос ВЦИОМ был проведен 29 мая 2019 года по телефону среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки для такой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее опрос показал, что россияне стали больше пить.