Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште
Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
Уточняется, что капитан оказался гражданином Украины с большим опытом работы.
Причина трагедии до сих пор неизвестна, подробности допроса также не приводятся.
Прогулочное туристическое судно затонуло в Дунае после столкновения с катером. На борту находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа.
В настоящий момент известно о семи погибших. Пропавшими без вести числятся 19 человек