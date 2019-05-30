Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.

Уточняется, что капитан оказался гражданином Украины с большим опытом работы.

Причина трагедии до сих пор неизвестна, подробности допроса также не приводятся.

Прогулочное туристическое судно затонуло в Дунае после столкновения с катером. На борту находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа.

В настоящий момент известно о семи погибших. Пропавшими без вести числятся 19 человек