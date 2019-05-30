Стало известно, сколько россиян следят за своим питанием

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященный здоровому образу жизни, выявил, сколько россиян следят за своим питанием.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным опроса, 21% опрошенных ест, что захочет.

При этом почти 60% россиян следят за своим питанием в той или иной степени.

Из них 7% соблюдают рекомендованную врачом диету, 13% самостоятельно придерживаются выбранной себе диеты.

39% россиян просто стараются есть здоровую пищу.

Отмечается, что 21% опрошенных россиян не жалуются на здоровье, поэтому едят, все что хотят. А19% не имеет возможности думать о правильном питании покупают продукты, которые могут себе позволить.