В Госдуме сочли арест «вора в законе» по новой статье переломным моментом
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев дал комментарий после того, как в Томске арестовали криминального авторитета по статье о лидерстве в ОПГ. Об этом сообщает RT.
По мнению депутата, первый арест по этой статье свидетельствует о том, что закон действует. Сотрудники правоохранительных органов будут работать с такими делами особенно аккуратно, так как нужно будет доказывать, что человек возглавляет ОПГ. В прошлом только за факт лидерства к ответственности не привлекали.
«Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира», — сказал Шхагошев.
Ранее сообщалось, что в России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье.