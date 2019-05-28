В Госдуме сочли арест «вора в законе» по новой статье переломным моментом

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев дал комментарий после того, как в Томске арестовали криминального авторитета по статье о лидерстве в ОПГ. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, первый арест по этой статье свидетельствует о том, что закон действует. Сотрудники правоохранительных органов будут работать с такими делами особенно аккуратно, так как нужно будет доказывать, что человек возглавляет ОПГ. В прошлом только за факт лидерства к ответственности не привлекали.

«Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира», — сказал Шхагошев.

Ранее сообщалось, что в России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье.