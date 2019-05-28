Самый теплый день с начала года зафиксировали в Москве

В столице во вторник, 28 мая, зафиксирована максимальная дневная температура с начала года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным центра, в 13.00 температура воздуха в столице поднялась до 26,9°C. Этот результат обновил предыдущий максимум, который был зафиксирован 22 мая.

В «Фобосе» отметили, что максимальную дневную температуру можно будет установить только после 21.00.

Ранее синоптики предупреждали, что в среду, 29 мая, аномальная жара может привести к возникновению торнадо.