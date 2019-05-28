Посторонним вход воспрещен: на детские пляжи ограничат доступ

В Министерстве просвещения России поддержали идею ограничить доступ посторонним лицам на пляжи детских лагерей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, на настоящий момент в Минпросвещении разрабатываются поправки в Водный кодекс, согласно которым посторонним будет воспрещен вход на пряжи детских лагерей, а также увеличится количество детских пляжей, огороженных заборами.

Уточняется, что подобные меры нужны для того, что повысить безопасность детей.

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