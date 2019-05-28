В поселке городского типа Северо-Енисейск Красноярского края медведь зашел на детскую площадку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидца событий Екатерину.

По ее словам, рано утром она заметила прогуливающего по улицам города животное.

«Потом сказали, на детскую площадку ушел», — добавила Екатерина.

Спустя время эту информацию подтвердили в краевом главке МВД.

Согласно заявлению министерства, медведя пытались отогнать в лес, но в ответ на действия он кинулся в сторону людей. В связи с этим сотрудникам полиции пришлось застрелить животное.

Ранее сообщалось, что медведь ограбил охотников на Камчатке.