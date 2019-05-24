Возросло число пострадавших при пожаре в ТЦ в Индии

Число погибших при пожаре в городе Сурат в Индии выросло до 19, большинство из них — подростки, передает телеканал NDTV.

По имеющимся данным, возгорание произошло на третьем и четвертом этажах здания, где у подростков проходили курсы по подготовке к экзаменам.

Очевидцы рассказывают, что некоторые во время пожара прыгали из окон.

Причины пожара в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» получили до 13 лет лишения свободы.