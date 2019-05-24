Племянница Скрипаля раскрыла подробности разговора с дядей

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он и его дочь Юлия находятся в Британии под охраной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, дядя звонил ей с момента в Солсбери два раза и сразу сказал, что он звонит не со своего телефона, что ему дают позвонить, а сам он с дочерью находится под охраной.

Она уточнила, что не знает о дальнейших намерениях своего дяди — вернется ли он в Россию или останется в Британии, поскольку они не затрагивали эту тему.

«Я не могу сказать, хочет он, не хочет. Он начал звонить, и слава богу», — отметила Виктория Скрипаль.

Ранее Виктория Скрипаль сообщила, что передала запись разговоров с ним в Следственный комитет России.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.