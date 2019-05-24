Адвоката Ивлева заочно осудили в России на 10 лет

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал переехавшего в США адвоката Павла Ивлева, обвиняемого в хищении нефти у компании ЮКОС, передает РИА «Новости».

В суде решили назначить наказание Ивлеву в виде лишения свободы на 10 лет без уплаты штрафа, передает агентство.

«Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет», — добавила судья Марина Сырова.

Павел Ивлев переехал в США в 2004 году и получил там гражданство. Как отмечается, адвокат хотел дать показания по видеосвязи, не приезжая в столицу России, но суд отказался.

Адвоката, который состоял в составе группы под руководством арестованного по обвинению в хищениях и неуплате налогов Михаила Ходорковского, обвиняют в присвоении около триллиона рублей.