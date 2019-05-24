Троих боевиков обезвредили в Дагестане
В Дагестане специальные силы нейтрализовали троих бандитов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя информационного центра НАК.
Как отмечается, силовики нашли у боевиков автоматическое оружие и боевые снаряды.
«Нейтрализованы трое бандитов», — рассказали в центре.
В настоящее время других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что бандиты, планировавшие теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино. На территории города ввели режим КТО.