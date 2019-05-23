Названа причина сбоя движения на серой ветке в метро Москвы

В московском метрополитене рассказали, почему почти целый час было парализовано движение на Серпуховско-Тимирязевской линии. Официальное заявление было сделано в твиттере.

Уточняется, что инцидент произошел между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево».

Как отмечается, полная остановка вагонов произошла из-за технической неисправности поезда 760-й серии.

В метрополитене пояснили, что на устранения неполадки специалистам потребовалось около 30 минут.

В настоящее время все поезда уехали в сторону «Бибирево». Движение полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что три поезда застряли в тоннеле московского метро.