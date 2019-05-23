Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Страсбургский суд
Юридическая служба «Апология протеста» проинформировала о том, что арестованный за участие в протестах в Екатеринбурге Даниил Пугин обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что Пугин обратился в ЕСПЧ после того, как его в ночь на 15 мая задержали и арестовали в екатеринбургском сквере, где планировали построить храм Св. Екатерины.
Ранее сообщалось, что екатеринбургская епархия раскритиковала опрос о храме на месте сквера.