Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Страсбургский суд

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Юридическая служба «Апология протеста» проинформировала о том, что арестованный за участие в протестах в Екатеринбурге Даниил Пугин обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Пугин обратился в ЕСПЧ после того, как его в ночь на 15 мая задержали и арестовали в екатеринбургском сквере, где планировали построить храм Св. Екатерины.

Ранее сообщалось, что екатеринбургская епархия раскритиковала опрос о храме на месте сквера.