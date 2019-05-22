Названо количество пострадавших россиян в Италии

Стало известно, что в ДТП с участием автобуса в Италии пострадали 19 россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство.

По некоторым данным, всего после аварии в больницы поступили 33 человека. Также известно, что погибла одна женщина. Ее личность пока не раскрывается.

«В основном пострадавшие получили легкие травмы», — уточнили в посольстве.

Как отмечается, в ДТП, в частности, пострадали граждане России, Армении, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Румынии.

По информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.

Ранее сообщались подробности ДТП с туристическим автобусом в Италии.