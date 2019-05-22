Спецкомиссия расследует причины ЧП в московском метро
Специально созданная экспертная комиссия занялась расследованием причин ЧП с застрявшим поездом на Солнцевской линии московского метро, сообщает РИА «Новости».
Как заявил заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов, по итогам работы этой комиссии все данные о причинах ЧП будут представлены.
Ранее в Московском метрополитене объяснили, почему людей не выводили из застрявших поездов пешком.
Накануне более тысячи человек провели под землей больше трех часов из-за застрявших поездов.