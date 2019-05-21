На слухи о «секретной» резиденции патриарха Кирилла под Петербургом отреагировали в РПЦ

Глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков отреагировал на сообщения о строительстве под Петербургом в рамках реставрации Феодоровского городка резиденции для главы РПЦ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, в городе Пушкин действительно будет предусмотрено пространство для пребывания патриарха Кирилла. Однако Волков призвал не называть комплекс резиденцией патриарха.

«Это у них ложная информация, не соответствующая действительности. Резиденция патриарха там не планируется», — подчеркнул Волков.

Он добавил, что там будет работать Управление делами президента по реконструкции этого комплекса, который на протяжении многих лет был в состоянии упадка.

Ранее СМИ сообщили, что патриарху Кириллу строят «секретную» резиденцию под Петербургом, стоимость которой составляет 2,8 млрд руб., а площадь резиденции — почти 3,5 тыс. кв. м.