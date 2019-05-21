МВД: лжеврачи «налечили» тысячи россиян на 1 млрд рублей

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк проинформировала о задержании группы лжеврачей, жертвами которых стали свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что задержанные создали сеть «медицинских клиник», в которых граждан убеждали пройти медицинский осмотр. Во время него сотрудники без медицинского образования убеждали людей, что те больны и им необходимое лечение. Для его оплаты пациентов убеждали брать дорогостоящие кредиты.

Как уточняется, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, а также Ярославской, Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Были задержаны 25 человек., которые обманули людей на 1 млрд руб. Сетью руководил иностранец, который уже был судим.

Ранее опрос показал, каких врачей не хватает в России.