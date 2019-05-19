Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению патриарха, россиянам необходимо отказаться от абортов. Это необходимо сделать для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.

Епископ Русской православной церкви уверен, что отказ от абортов даже лучше повлияет на рост населения, чем материнский капитал.

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за десять лет у нас страна будет уже 156 миллионов», — подсчитал патриарх Кирилл.

По его словам, убить ребенка, пусть он еще и не родился, — это убить человека.

«Убить живое существо, убить человека, это великий грех», — добавил патриарх Кирилл.

Он подытожил, что борьба с абортами в настоящее время, с духовной точки зрения, очень принципиальная.

Ранее американский лидер Дональд Трамп впервые прокомментировал скандал с запретом абортов.