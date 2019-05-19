Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших из-за взрыва в Египте

Появилась информация, есть ли россияне среди пострадавших в результате взрыва в Египте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в стране.

До этого стало известно, что из-за взрыва около пирамид Египта пострадали 17 человек.

Как отмечается, россиян среди пострадавших при взрыве рядом с туристическим автобусом нет.

«Наших граждан на борту этого автобуса не было», — отметили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва в Египте.