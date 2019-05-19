Увеличилось число пострадавших из-за взрыва возле пирамид в Египте

Увеличилось число раненых после того, как взрывное устройство сработало возле пирамид в Египте. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на МВД.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 17 человек. До этого было известно о 14 пассажирах.

Как отмечает телеканал, бомба взорвалась рядом с проезжающим туристическим автобусом. По предварительным данным, среди пострадавших нет россиян. В числе раненых лишь 10 египтян и туристы их ЮАР.

Взрыв произошел из-за того, что сработало взрывное устройство недалеко от Большого египетского музея и пирамид Гизы.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел возле пирамид в Египте.