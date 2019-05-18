«Поезжай обратно в Россию!»: 12-летнего латыша избили в Британии

В Великобритании мальчика из Латвии избили в школе, при этом ему кричали «Поезжай обратно в Россию!», предает Liverpool Echo.

Отмечается, что инцидент произошел в столовой учебного заведения, когда 12-летний Эдвард Пургайлис покупал себе обед. Его неоднократно ударили по голове, а после инцидента отвезли в больницу. В настоящее время правоохранительные органы занимаются расследованием произошедшего.

Как уточняется, семья мальчика приехала в Британию шесть лет назад.