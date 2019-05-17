Возросло число арестованных митингующих в Екатеринбурге

В Екатеринбурге число арестованных протестующих против возведения храма на месте сквера увеличилось до 30 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Верх-Исетского районного суда.

По словам представителя суда, 16 мая поступили и были рассмотрены еще 9 материалов. Задержанным назначили административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.

В ходе протестов против храма в Екатеринбурге ранее были задержаны 70 человек.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге приостановили строительство храма.