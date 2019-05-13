Мордовский священник оправдался за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Священник, несший на «Бессмертном полку» в Мордовии одинаковые портреты с министром МВД и прокурором, объяснил, как так вышло. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

До этого МВД Мордовии опубликовало фотографии с шествия «Бессмертного полка» в Мордовии, на одной из которых местные прокурор, генерал и епископ пронесли одинаковые снимки, подписанные разными именами. Позднее публикация была удалена с сайта МВД.

По словам епископа, это «ляпость».

«Вот из-за этой ляпости сейчас бедного прокурора и меня в том числе мучают», — добавил священник.

Ранее в МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку».