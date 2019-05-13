Бутину перевели в другую тюрьму, заявил адвокат
Адвокат россиянки Марии Бутиной, которая сейчас отбывает наказание в Соединенных Штатах, Роберт Дрисколл заявил, что она вновь переведена в другую тюрьму. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на настоящий момент она уже не в тюрьме Нордем Нек.
При этом адвокат не уточнил, куда именно перевели Бутину.
«Мы посмотрим, где она окажется», — подчеркнул Дрисколл.
Ранее сообщалось, что новая тюрьма, куда поместили Бутину, расположена в штате Вирджиния.
Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.