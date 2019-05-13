Бутину перевели в другую тюрьму, заявил адвокат

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Адвокат россиянки Марии Бутиной, которая сейчас отбывает наказание в Соединенных Штатах, Роберт Дрисколл заявил, что она вновь переведена в другую тюрьму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент она уже не в тюрьме Нордем Нек.

При этом адвокат не уточнил, куда именно перевели Бутину.

«Мы посмотрим, где она окажется», — подчеркнул Дрисколл.

Ранее сообщалось, что новая тюрьма, куда поместили Бутину, расположена в штате Вирджиния.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Ее обвинили в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы.