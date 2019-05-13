О характере захватившего заложников гимназиста рассказала его тренер

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Тренер по айкидо Инна Врачева, секцию которой посещал подозреваемый в захвате школьников казанский десятиклассник, назвала его дисциплинированным и дружелюбным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Врачевой, школьник вместе с братом ходил в ее секцию, но они бросили занятия два года назад из-за переезда. Тренер отметила, что подросток почти не пропускал тренировки, был дисциплинированным, всем помогал.

«Мальчик умница, я вообще ничего не могу плохого сказать. Мне рассказали, почему он, собственно, такую дурь сделал, — девочка, подростковая любовь без взаимности», — рассказала Врачева.

Она добавила, что своим поступком школьник попытался ответить на слова нравившейся ему девочки о том, что он «трус».

13 мая в казанской гимназии №7 ученик десятого класса вошел класс, достал пневматический пистолет и кухонный нож и около часа удерживал в помещении одноклассников. Требований он не выдвигал.

Ранее сообщалось, что дело возбуждено после захвата учеником заложников в казанской гимназии.