Дело возбуждено после захвата учеником заложников в казанской гимназии

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В Татарстане возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы после захвата в заложники учеников гимназии №7 в Казани, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение СК России.

По данным ведомства, ученик десятого класса вошел на урок русского языка и достал пневматический пистолет и кухонный нож. Требований он не выдвигал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «незаконное лишение свободы», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. Следователи, в том числе, проверяют действия администрации гимназии по обеспечению безопасности учащихся.

Ранее сообщалось, что захвативший в заложники гимназистов ученик задержан в Казани.