Дело возбуждено после захвата учеником заложников в казанской гимназии
В Татарстане возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы после захвата в заложники учеников гимназии №7 в Казани, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение СК России.
По данным ведомства, ученик десятого класса вошел на урок русского языка и достал пневматический пистолет и кухонный нож. Требований он не выдвигал.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «незаконное лишение свободы», — говорится в сообщении СК.
В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. Следователи, в том числе, проверяют действия администрации гимназии по обеспечению безопасности учащихся.
Ранее сообщалось, что захвативший в заложники гимназистов ученик задержан в Казани.