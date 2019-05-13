Superjet 100 не смог вылететь в Челябинск из Краснодара

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Краснодара в Челябинск не смог вылететь по технической причине, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет стался в аэропорту по технической причине.

Пассажиры были пересажены на другой самолет аналогичной марки, заявили в авиакомпании «Азимут».

Задержка составила полтора часа

Ранее сообщалось, что самолет SSJ 100, который летел из Шереметьево в Самару, был вынужден вернуться в аэропорт.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.