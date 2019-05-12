КНДР грозит аномальная засуха

КНДР грозит сильная засуха, передает ТАСС со ссылкой на северокорейское телевидение.

Как отмечается, с начала 2019 года в стране выпало рекордно низкое количество осадков. Подчеркивается, что это особенно опасно для сельского хозяйства.

«Среднее по стране количество осадков с января по май нынешнего года, согласно предварительным оценкам, оказалось рекордно низким за всю историю метеорологических наблюдений в нашей стране», — объявил ведущий Центрального телевидения КНДР.

В течение первых четырех месяцев 2019 года в стране выпало 54,4 мм осадков, или 42% от средних показателей предыдущих лет.