Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в деревне Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как отмечается, сигнал о пожаре поступил в 01.07 мск. Когда пожарные прибыли на место инцидента, дом уже был полностью объят пламенем. Справившись с огнем, они приступили к проливке и разборке сгоревших конструкций.

«В ходе этого обнаружили двух погибших: женщину и ребенка 2017 года рождения», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что площадь возгорания составила 64 кв. м.

Ранее сообщалось, что 2-летняя девочка сгорела в машине, пока отец искал ключи в квартире.