В Германии молодежь возмутилась новым военным законом

Markus Schreiber/AP

В Германии волну возмущений среди молодежи вызвал новый закон, согласно которому мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны получать разрешение от вооруженных сил на длительные поездки за границу. Об этом пишет издание Independent.

Издание отмечает, что 1 января в силу вступил закон о модернизации военной службы. И в нем заметили пункт, согласно которому граждане, желающие уехать за границу на срок более трех месяцев, должны получить разрешение от бундесвера (немецкие вооруженные силы).

«Данный пункт вызвал общественную озабоченность и протесты, особенно среди молодежи. Этот пункт может затронуть миллионы немцев, планирующих длительное пребывание за границей, будь то годичный перерыв в учебе, обучение за рубежом, новая работа или академический отпуск», — пишет издание.

Independent подчеркивает, что сейчас Германия «наращивает» свой военный потенциал и планирует расширить вооруженные силы в ответ на якобы имеющиеся «угрозы» со стороны России, а также из-за неопределенного будущего НАТО. Новое правило же должно дать возможность государству отследить и, при необходимости, ограничить передвижения мужчин призывного возраста во время чрезвычайного положения в стране и войны, которая может потребовать срочной мобилизации.

В начале апреля немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что теперь немцы должны получить разрешение на выезд из ФРГ на срок более трех месяцев в центре карьеры бундесвера. Нововведение будет распространяться на любые поездки, в том числе на обучение, на работу или с целью туризма. Журналисты отметили, что обязанность теперь действует на постоянной основе.

Глава немецкой политической партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт написала, что изменение закона может привести к силовой мобилизации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что подобные меры, вероятно, являются частью стратегии канцлера ФРГ по милитаризации страны. А спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что ограничения для молодых мужчин «отлично дополнят ограничения в энергетике».

Ранее Филиппо обвинил Германию в «военном безумии».

 
