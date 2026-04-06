Раскрыто мнение Путина о введении налога на сверхприбыль

Глава РСПП Шохин заявил об обсуждении налога на сверхприбыль с Путиным

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможность введения налога на сверхприбыль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Шохин рассказал, что тема возникла после того, как один из участников встречи заявил о готовности сделать в бюджет взнос из семейных сбережений.

При этом глава РСПП считает, что такие пожертвования должны носить частный характер. Это мнение разделяет, по словам Шохина, как глава государства, так и профильные ведомства.

«Они вслед за президентом повторяют, что это дело добровольное, если у кого-то есть желание, препятствовать не будут. Но пока этот вопрос, так скажем, повис», — сказал Шохин.

Он также подчеркнул, что на данный момент условий для введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для российских компаний нет, поскольку многие «сидят в убытках».

4 апреля министры финансов пяти стран Евросоюза — Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии — призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне резкого роста цен на топливо из-за войны в Иране.

