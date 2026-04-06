Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Раскрыто мнение Путина о введении налога на сверхприбыль

Глава РСПП Шохин заявил об обсуждении налога на сверхприбыль с Путиным
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможность введения налога на сверхприбыль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Шохин рассказал, что тема возникла после того, как один из участников встречи заявил о готовности сделать в бюджет взнос из семейных сбережений.

При этом глава РСПП считает, что такие пожертвования должны носить частный характер. Это мнение разделяет, по словам Шохина, как глава государства, так и профильные ведомства.

«Они вслед за президентом повторяют, что это дело добровольное, если у кого-то есть желание, препятствовать не будут. Но пока этот вопрос, так скажем, повис», — сказал Шохин.

Он также подчеркнул, что на данный момент условий для введения налога на сверхприбыль (windfall tax) для российских компаний нет, поскольку многие «сидят в убытках».

4 апреля министры финансов пяти стран Евросоюза — Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии — призвали ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний на фоне резкого роста цен на топливо из-за войны в Иране.

Ранее стало известно о рекордном подорожании еще одного вида топлива в Европе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!