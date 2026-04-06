В Японии нашли источник вдохновения The Beatles

В Токио нашли более 100 до этого неизвестных снимков британской группы The Beatles. Об этом пишет ТАСС.

Снимки обнаружились в хранилищах концертно-спортивного зала «Ниппон будокан», где музыканты выступили в 1966 году.

На фото можно увидеть фрагменты концерта и подготовки к нему. Кроме того, на кадрах нашли источник вдохновения для обложки знаменитого альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» (1967 год) — на одной из фотографий фронтмен группы Джон Леннон с смотрит на традиционную японскую куклу «Фукускэ». Ее изображение можно найти на обложке альбома.

