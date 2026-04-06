Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

В Японии нашли источник вдохновения The Beatles

Green Pepper/X

В Токио нашли более 100 до этого неизвестных снимков британской группы The Beatles. Об этом пишет ТАСС.

Снимки обнаружились в хранилищах концертно-спортивного зала «Ниппон будокан», где музыканты выступили в 1966 году.

На фото можно увидеть фрагменты концерта и подготовки к нему. Кроме того, на кадрах нашли источник вдохновения для обложки знаменитого альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» (1967 год) — на одной из фотографий фронтмен группы Джон Леннон с смотрит на традиционную японскую куклу «Фукускэ». Ее изображение можно найти на обложке альбома.

Накануне была найдена неизвестная картина Ван Гога. Специалисты нашли версию картины «Танцевальный зал в Арле» (1988) в Будапеште во время изучения нескольких работ, переданных на экспертизу иностранным коллекционером.

Ранее в Нидерландах женщина нашла в своем доме 35 гравюр Рембрандта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
