Стало известно, какие авто начали продавать со скидками

В последней неделе марта выросли скидки на Jetour Dashing, Exeed RX и Foton Tunland. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные сервиса CARgument.
«Подорожание и отмена скидок: Haval H5 (Premium 26PY) — +150 тыс. (до 4,35 млн руб.), Tank 500 (2025–26 г.в.) — +300 тыс. на все комплектации, Tank 500 HEV — отмена скидки 200 тыс. руб., «Москвич 3» (2026 г.в.) — +30–40 тыс. руб., Hongqi HS3 — +120 тыс. руб., Hongqi H5 — +170 тыс. руб., Hongqi H9 — +30 тыс. руб., Chery Tiggo 7 Pro Max New — отмена скидки 140–200 тыс. руб., Chery Tiggo 7L — отмена скидки 100 тыс. руб., Wey 05 (Premium 24PY) — отмена скидки 450 тыс. руб., Knewstar 001 — скидки снижены на 30 тыс. руб.», – говорится в публикации.
На прошлой неделе также зафиксированы новые скидки и снижения цен. Скидка на Jetour Dashing 2026 года выросла на 60 тысяч рублей и теперь составляет 150 тысяч. Exeed RX (Urban 24PY) получил новую скидку в 300 тысяч рублей, а Voyah Passion (Standard 25PY) — в 470 тысяч. Chery Tiggo 9 2024–2025 годов выпуска теперь доступен со скидкой 250 тысяч рублей. Кроме того, на обе модели Foton Tunland — V7 и V9 (Prestige 25PY) — установили новые скидки по 400 тысяч рублей.
