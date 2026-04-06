Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Стало известно, какие авто начали продавать со скидками

Jetour Dashing, Exeed RX и Voyah Passion получили новые скидки
Jetour

В последней неделе марта выросли скидки на Jetour Dashing, Exeed RX и Foton Tunland. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на данные сервиса CARgument.

«Подорожание и отмена скидок: Haval H5 (Premium 26PY) — +150 тыс. (до 4,35 млн руб.), Tank 500 (2025–26 г.в.) — +300 тыс. на все комплектации, Tank 500 HEV — отмена скидки 200 тыс. руб., «Москвич 3» (2026 г.в.) — +30–40 тыс. руб., Hongqi HS3 — +120 тыс. руб., Hongqi H5 — +170 тыс. руб., Hongqi H9 — +30 тыс. руб., Chery Tiggo 7 Pro Max New — отмена скидки 140–200 тыс. руб., Chery Tiggo 7L — отмена скидки 100 тыс. руб., Wey 05 (Premium 24PY) — отмена скидки 450 тыс. руб., Knewstar 001 — скидки снижены на 30 тыс. руб.», – говорится в публикации.

На прошлой неделе также зафиксированы новые скидки и снижения цен. Скидка на Jetour Dashing 2026 года выросла на 60 тысяч рублей и теперь составляет 150 тысяч. Exeed RX (Urban 24PY) получил новую скидку в 300 тысяч рублей, а Voyah Passion (Standard 25PY) — в 470 тысяч. Chery Tiggo 9 2024–2025 годов выпуска теперь доступен со скидкой 250 тысяч рублей. Кроме того, на обе модели Foton Tunland — V7 и V9 (Prestige 25PY) — установили новые скидки по 400 тысяч рублей.

Ранее в Китае представят кроссовер GAC T75 с цифровым шасси.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
