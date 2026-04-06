Лукашенко призвал ОДКБ к корректной работе с Арменией

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации. Надо быть очень корректными», — сказал он.

По словам Лукашенко, в Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период.

1 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян посетовал на то, что ОДКБ не помогла Еревану в Карабахе. Российский лидер возразил, отметив, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

На следующий день Пашинян заявил, что все еще продолжает считать нереальным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ.

Ранее Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории.

 
