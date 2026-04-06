Поклонская оправдала возможные неточности в новых учебниках истории

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак оправдала возможные неточности в новых учебниках истории, на которые указала ей интервьюер. Беседа опубликована на платформе YouTube.

По словам Поклонской, неточности в новых учебниках оправданы, даже если в материалах говорится о современных событиях.

«Государственная политика всегда нацелена на то, чтобы оправдывать свои национальные интересы, потому и учебники истории будут издаваться в интересах своей страны, а не чужой», — сказала она.

Поклонская отметила, что дети в школе должны получать государственное образование, а другую информацию школьники могут получить дома от родителей.

«Кто лишает родителей возможности рассказывать детям другую историю? Это нормально, когда ребенок послушает что-то в школе, потом дома, прочитает интернет или книгу с противоположным мнением, он где-то в середине что-то свое сформирует. Такого, чтобы государственные школы вкладывали в детей то, чего хотят родители, никогда не будет. Родитель отвечает за ребенка, а не государство», — поделилась мнением она.

Также Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак рассказала, что сменила имя на Радведу из соображений безопасности. По ее словам, за ней могут следить «украинские радикалы» и «преступные элементы».

Кроме того, во время интервью Поклонская отказалась отвечать на вопрос о «служебных романах».

 
