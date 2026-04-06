Генпрокуратура проверит активы сестры экс-судьи Хахалевой

Генпрокуратура проверит на коррупцию активы сестры «золотой судьи» Хахалевой
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Еленой Хахалевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«По поручению Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генеральную прокуратуру России материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой – Наталии Хахалевой», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что основанием для этого стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.

В ведомстве добавили, что также были переданы материалы для процессуального реагирования в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне сообщений об этом стало известно, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько было инициировано дел против судей за коррупцию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!