Генпрокуратура проверит активы сестры экс-судьи Хахалевой

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Еленой Хахалевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«По поручению Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генеральную прокуратуру России материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой – Наталии Хахалевой», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что основанием для этого стали выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.

В ведомстве добавили, что также были переданы материалы для процессуального реагирования в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне сообщений об этом стало известно, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

